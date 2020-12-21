استشاري صدر ببريطانيا: سرعة انتشار السلالة الجديدة لكورونا تصل لـ150% مقارنة بالأولى

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد وليد إستشاري أمراض الصدر بجامعة بورت سموث ببريطانيا إن معدل انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا أسرع وربما تصل إلى 150% وليس 70% فقط حسب الدراسات الحديثة على السلالة الجديدة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الشراسة ربما تكون اقل في السلالة الجديدة ولكن لا يمكن تعميم ذلك خاصة مع اصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع أن السلالة الجديدة تشمل بعض التحورات وأول شخص أصيب بها وتم عزله كان في سبتمبر ولكن لم يكن هناك يقين من نوعية السلالة الجديدة، ولذلك كان الغموض هو المسيطر على الإعلان عنها وهناك مفاجأة أخرى أن الفيروس الذي انتشر في بداية العام لك يكن هو الذي ظهر في ووهان بالصين وربما تظهر تحورات اخرى في المستقبل.

وأوضح أن اللقاحات سترفع مناعة الإنسان وفي أقل التقديرات سيساعد على تخفيف حدة المرض، مشيرا إلى أنه لا يستطيع التوقع بموعد عودة الحياة لطبيعتها في بريطانيا بعد التحور الجديد المتزامن مع البدء في التطعيم في ظل اعتماد بريطانيا على أكثر من لقاح وليس لقاح فايزر فقط ولديهم خطة لتطعيم الشعب كله.

وأكد أن الأعراض في السلالة الجديدة متشابهة بدرجة كبيرة مع الأولى، مشيرا إلى وجود أكثر من سلالة من الفيروس وليس اثنين فقط وإذا استمر تحور الفيروس سيكون الحل هو تطعيم المواطنين سنويا مثل الإنفلونزا.

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