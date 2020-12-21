طبيب بجامعة هارفارد الأمريكية: التغير الحادث في فيروس كورونا خارجي ولا يؤثر على المادة الجينية (فيديو)



واستطرد "أن هناك دراسة تخيلت جميع تحولات الفيروس والنتيجة التي وصلوا إليها أن هذه التحورات ستضعف الفيروس ولكن السلالة الجديدة ثبت أنها سريعة الانتشار بحوالي 70%".



وأوضح أن التغير الحادث في فيروس كورونا وقع في الجزء الخارجي ولا يؤثر على المادة الجينية واللقاح عادة ما يكون ضد المادة الجينية لذلك لا خوف من عدم فعالية اللقاحات على السلالة الجديدة للفيروس.



وأكد أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، أن السلالة الموجودة في الولايات المتحدة الحالية هي نفسها السلالة التي خرجت من مدينة وهان الصينية، ولم يظهر حتى الآن السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا.



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106817 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 125555 حالة من ضمنهم 106817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

قال أسامة حمدي، أستاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد الأمريكية، إن نسبة فعالية أغلب اللقاحات التي تم الإعلان عنها حتى الآن مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة حتى بلقاح الأنفلونزا الموسمية.وأضاف "حمدي" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أنه بنسبة كبيرة ستكون معظم اللقاحات فعالة لحدوث أي تحورات.وتابع "الفيروس كائن غير حي وله ترتيب جيني معين ومن الممكن أن يتحور إذا انتشر بسرعة كبيرة مثل حدث مع كورونا".