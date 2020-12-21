وفاة شيخ كهنة قطاع القبة

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رحل عن عالمنا اليوم الأب المبارك القمص سوريال فهمي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالعباسية الشرقية وشيخ كهنة كنائس قطاع القبة عن عمر قارب الثمانين سنة، قضى منها أكثر من اثنتين وخمسين سنة في الخدمة الكهنوتية.



ولد الأب الراحل يوم ١٩ مايو ١٩٤١ وسيم كاهنًا يوم ١٢ أبريل ١٩٦٨ ونال رتبة القمصية في ١٤ نوفمبر ١٩٧٥.



وستقام صلوات تجنيزه في الثانية عشر من ظهر غدٍ الثلاثاء بكنيسته، وستقتصر المشاركة في الصلوات على عدد محدود من الآباء الكهنة إلى جانب أفراد أسرة الأب المنتقل فقط، التزامًا بتعليمات الكنيسة بشأن المشاركة في الجنازات.



قداسة البابا تواضروس الثاني يتقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا ميخائيل الأسقف العام لقطاع كنائس حدائق القبة والوايلي والعباسية ولمجمع كهنة القطاع في نياحة شيخ كهنة كنائس قطاع القبة الأب القمص سوريال فهمي. ويلتمس عزاءًا سمائيًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.