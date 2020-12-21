قرطام : تتويج بيج رامي بمستر أوليمبيا هدية كوسكواد للمصريين

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:09 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعرب إسلام قرطام، رئيس الاتحاد المصرى لرياضة «ستريت وورك أوت»، ومؤسس كوسكواد عن سعادته بالانجاز التاريخى الذي حققه بيج رامى بعد فوزه بلقب مستر أوليمبيا 2020، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج بالبطولة الأشهر والاقوى والأكبر في عالم كمال الأجسام.
‎وقال إسلام قرطام، رئيس الشركة الراعية لـ«بيج رامي»، إن الإنجاز العظيم
‎الذي حققه رامي السباعي، هو هدية «كوسكواد» للمصريين خاصة فئة الشباب التى يراهن عليها ويدعمها رياضيا، لقناعته التامة ان الشاب المصرى يمتلك جينات البطل في مختلف المجالات الرياضية.
‎وأضاف قرطام أن ما حققه بيج رامي شئ لا يصدقه عقل بعدما تحدى كورونا، وحقق حلمه بالفوز بأكبر بطولة فى عالم كمال الأجسام».
‎وأشاد إسلام قرطام بدعم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الذى كان يتابع بيج رامى من خلال الاتصال به قبل السفر للمشاركة فى البطولة لدعمه، بخلاف كونه من أوائل المهنئين للاعب بعد التتويج باللقب.
‎وشدد قرطام على ان كوسكواد تعمل وفق خطة طويلة تم وضعها من اجل دعم الرياضات الشهيدة موضحا انه على مدار ٥ سنوات تم تنظيم بطولات تأهيلية ومحلية في كمال الأجسام بفئاتها، ثم كان الحدث الأعظم فى مارس الماضى باستضافة مهرجان مستر أوليمبيا لأول مرة فى مصر والذى حقق نجاحات كبيرة رغم إقامته وسط ظروف مناخية صعبة ومع بداية انتشار كورونا، لكنه خرج بشكل مميّز نال إعجاب الحكام الأجانب والمسؤولين الذين حضروه.
واختتم قرطام بالتأكيد على أن كوسكواد ستقدم المزيد للشباب المصرى في المرحلة المقبلة، موضحا أن الهدف من وراء رعاية هؤلاء الابطال هو مشاهدتهم على منصات التتويج ورفع اسم مصر عاليا فى الفعاليات الرياضية الكبرى.

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