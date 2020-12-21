حنان مطاوع تحتفل بتكريم والداتها في المهرجان القومي للمسرح

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفلت الفنانة حنان مطاوع بتكريم والداتها الفنانة القديرة سهير المرشدي من المهرجان القومي للمسرح.

ونشرت حنان صورة لوالداتها أثناء تكريمها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام ، وعبرت عن سعادتها وكتبت : تكريم ماما في المهرجان القومي للمسرح في دورته ال 13 ، فخورة بيكي يا حبيبتي.

وعلقت الفنانة هاجر الشرنوبي على الصورة وكتبت : فنانة عظيمة ربنا يحفظها ويخليهالكم يارب.

يذكر أن حكاية "أمل حياتى" كانت آخر أعمال حنان مطاوع، وحققت بها نجاح كبير، والمسلسل من بطولة حنان مطاوع بيومى، فؤاد وسلوى عثمان ونور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، رضوى الشريف، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى. لتستكمل بهذه الحكاية عرض باقي حكايات مسلسل الا أنا والذي كان قد عرض منه حكايتين قبل رمضان وحققتا نجاحاً كبيراً هما بنات موسى وسنين وعدت.

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