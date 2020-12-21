اتحاد مصارف الإمارات يقر خطته الاستراتيجية لعام 2021

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
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أقر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الافتراضي الأخير لهذا العام خطة الاتحاد الاستراتيجية لعام 2021.

و تطرق الاجتماع إلى مبادرات الاتحاد المشتركة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الساعية للحد من تأثير كوفيد-19 على القطاع المصرفي خلال عام 2020، بالإضافة إلى تطوير المعايير الخاصة بعمليات "رهن المركبات" ، والبدء بالمرحلة الثانية من مشروع "إطار أخلاقيات البيع"، واستراتيجية التوطين في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى تحسين سبل "إدارة الثروات في دولة الإمارات لجعلها مركزاً رئيسياً للاستثمار.

و ناقش الاجتماع آخر المستجدات حول محفظة الإمارات الرقمية /KLIP/، والنجاح الملموس الذي حققته حملة الاتحاد الوطنية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني التي أطلقت في وقت سابق من هذا العام بالتعاون مع المصرف المركزي وشرطة أبوظبي وشرطة دبي.

وأكد معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن سنة 2020 وعلى الرغم من جائحة كوفيد-19 كانت سنة ناجحة ومثمرة للقطاع المصرفي في الدولة ولأعضاء التحاد.

وقدم معاليه الشكر لشركاء الاتحاد على تفانيهم وتعاونهم المستمر في ترسيخ وأداء دورالإتحاد، كما أعرب عن شكره لأعضاء مجلس إدارة ، على دعمهم المستمر لمبادرات الاتحاد من أجل تمكين وتعزيز القطاع المصرفي الإماراتي على الرغم من الظروف الحالية الاستثنائية.

وأضاف قائلاً: نتطلع إلى عام آخر من التعاون التامّ والتوجيه المثمر من مصرف الإمارات المركزي وجميع الشركاء الاستراتيجيين للاتحاد بهدف الوصول إلى المبتغى المنشود لنا جميعاً لدعم وتقوية قطاعنا المصرفي واقتصاد الدولة.

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