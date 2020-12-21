أخصائي أوبئة: سلالة كورونا الجديدة ليست أخطر من السابقة (فيديو)

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قال الدكتور عبد الكريم أقزيز أخصائي علم الوبائيات والمحاضر في الكلية الملكية البريطانية إن هيئة الدواء وافقت على لقاح فايزر كأول دولة، ولذلك تراخت الناس في الإجراءات الالاحترازية ولذلك انتشر فيروس كورونا بصورة أكبر حتى تم انتشار خبر السلالة الجديدة وكان أول مريض أصيب بها في سبتمبر الماضي.



وأضاف في مداخلة عبر تطبيق زوم من بريطانيا مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه بداية من ديسمبر الحالي تضاعفت الأعداد من السلالة الجديدة بعد أن تم دراسة الأمر منذ سبتمبر حتى اعلنت الحكومة البريطانية عن السلالة الجديدة.



وتابع الدكتور عبد الكريم أقزيز أن السلالة الجديدة ألقت بظلالها على المواطنين وبعد التحليل بات واضحا، أون السلالة الجديدة لا تشكل خطرا أكبر من السابقة رغم أنها اكثر انتشارا وننتظر تأكيد أن اللقاحات تستطيع محاربة السلالة الجديدة، مشيرا إلى ان أكثر من 400 ألف مواطن حصلوا على اللقاح وهناك أولوية في تطعيم الأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



وأكد أن السلالة الجديدة تسببت في إلغاء الاحتفالات بعيد الميلاد وسيكون الاحتفال في المنازل هذا العام وجميع الصلوات ستكون في المنازل.

