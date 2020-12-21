سعد رمضان يشوق جمهوره لأحدث أغانيه قصة حب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
لمياء علي
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شوق الفنان اللبناني سعد رمضان محبيه لأغنيته الجديدة والتي حملت عنوان قصة حب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات يوتيوب.

وانتهى سعد من تصوير كليب قصة حب من كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع إليا نستا وانتاج: Mawla Production.


وفي سياق منفصل، كان سعد رمضان قد تألق في حفل مهرجان الموسيقى العربية بمصر وأعرب عن سعادته بالمشاركة فيه ولقاءه بالجمهور المصري.

وكان رمضان قد طرح أغنية جديدة بعنوان "آخ يا بيروت" وذلك بالتزامن مع الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الجاري.

وقال للفجر الفني في تصريحات سابقة إن أغنية "آخ يا بيروت" من أكثر الأعمال التي يحبها لأنه قدمها من قلبه إهداء لوطنه وهي من كلمات مازن ضاهر، ألحان صلاح الكردي، توزيع إلى ناستا، تصوير جوني عزيز.

وحرص رمضان على إظهار مشاهد الدمار خلال الكليب الخاص بأغنية "آخ يا بيروت"، وذلك لتوضيح المأساة التي شهدها الشعب اللبناني بعد حادث الانفجار.

يذكر أن سعد رمضان حقق نجاحا كبيرا من خلال أغنية "إنت وأنا" من كلمات على المولى، ألحان جاد قطريب، وتوزيع جيمي حداد.

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