متحدث قناة السويس يكشف تفاصيل التخفيضات الممنوحة لناقلات البترول (فيديو)





قال جورج صفوت، المتحدث باسم هيئة قناة السويس، إن منح الهيئة تخفيضات لناقلات البترول العملاقة يعد أحد عناصر الترويج الرئيسية.وتابع صفوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد "قرار التخفيضات لناقلات البترول يستهدف تعزيز معدلات العبور في ظل أزمة كورونا".وأشار إلى أن أزمة فيروس كورونا تسبب في تراجع حركة التجارة العالمية، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها هيئة قناة السويس أسفرت عن تحقيق معدلات إيجابية.ولفت إلى أن التخفيضات تستهدف ناقلات البترول التي تصل حمولتها إلى 250 ألف طن، ومن بينها السفن القادمة من شمال غرب أوروبا إلى آسيا.