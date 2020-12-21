بهذه الطريقة.. حمو بيكا يروج لأغنيه "وسع للبطل

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:40 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا جمهوره وعشاقه لأغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل "وسع للبطل".

ونشر بيكا صورة له برفقة المطربة سمر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وكتب : وسع للبطل قريباً.

والأغنية ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

يشار أن حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "أنتي معلمة" والتي يشاركه بغنائها المطرب عمر كمال، وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بعد فترة وجيزة من طرحها.

والجدير بالذكر أن حمو بيكا قد شارك فيديو يهاجم من خلاله نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، وقال به: "محدش هيقدر يمنعني من الغنا غير الموت، ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر، ومش معترفين بالفن بتاعك، والمرة الجاية هيكون في شتيمة وقلة أدب ومش هحلكوا وهاجي أعملكم ثورة" ، واعتذر بيكا لنقابة المهن الموسيقية وهذا ما دفع هاني شاكر للتنازل عن قضية حبسه حفاظاً على مستقبله.

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