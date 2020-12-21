"الصحفيين" تبدأ أعمال الجرد السنوي.. وغلق الخزينة والمكتبة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:45 م
نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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تبدأ نقابة الصحفيين، أعمال الجرد السنوي في كافة قطاعاتها الداخلية، وذلك قبل نهاية عام 2020، وقبل الاستعداد لانتخابات التجديد النصفي للمجلس، والتي مقررًا أن تبدأ بداية مارس المقبل.


وأعلنت النقابة عن بدء أعمال الجرد السنوي للخزينة، وحضور مندوب من الجهاز المركز للمحاسابات ومراقب الحسابات، على أن يكون آخر يوم للعمل بالخزينة هو الخميس 24 ديسمبر الجاري، على أن يُستأنف العمل مرة أخرى يوم السبت الموافق 2 يناير المقبل.


كما أكدت اللجنة الثقافية برئاسة محمود كامل، غلق المكتبة لمدة شهر كامل؛ وذلك لحين انتهاء أعمال الجرد أيضًا، بدءًا من يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر الجاري، وحتى الأحد الموافق 3 يناير المقبل.


وأعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، عن توقف استقبال الزملاء راغبي تجديد الاشتراك السنوي لمشروع العلاج، من يوم الخميس 24 ديسمبر الجاري، على أن يُستأنف استقبال الزملاء مجددًا، بدءًا من يوم السبت 2 يناير وحتى 15 فبراير.

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