ملحم زين يثير الجدل بحديثه عن سلالة كورونا الجديدة "بيبيضوا فيروسات"

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أثار ريس الأغنية اللبنانية ملحم زين، حالة من الجدل بعدما تحدث عن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد وذلك من خلال تغريدة عبر حسابه بتويتر.



وعلق ملحم قائلا: ‏سلالة جديدة من كورونا معدّلة ومحوّرة بنفس الوقت اللي اعتمد فيه اللقاح للسلالة الأولى ، فيه شياطين بغرف مظلمة عم يبيضوا فيروسات ، شو المغزى والمطلوب فيه رب العالمين بيعرف بس.



وكان ​ملحم زين​ قد انتقد من قبل، تجار الأدوية الذين يحتكرون الدواء وينتظرون رفع الدعم ليبيعوه للمواطنين بسعر مرتفع، إلى جانب قيام شركات الأدوية بتهريب الدواء المدعوم لبيعه خارج لبنان بأضعاف سعره، كما انتقد زين ايضا تجار المازوت.



وكتب ملحم زين على صفحته الخاصة: "تجّار الدوا عم يحتكروا الدوا، ناطرين رفع الدعم ليّبيعوا بأضعاف سعره وشركات الأدوية.



وأضاف: عم تهرّب الدوا المدعوم بلبنان ليّبيعوا برّا لبنان بعشر أضعاف وتجّار المازوت عم يحتكروا المازوت لانه رح يرفعوا الدعم عنه ورح يزيد سعره أضعاف..الخلاصة، بدّك تبني المجتمع والإنسان، أوّلاً، ببلدي لبنان".



يذكر أن ملحم زين شارك في برنامج ذا فويس سينيور وذلك ضمن أعضاء لجنة التحكيم، وخطف الأنظار بعفويته خلال حلقات البرنامج، وفاز باللقب الفنان عبده ياغي الذي كان من ضمن فريقه.