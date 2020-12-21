أستاذ جراحة مسالك: فيروس كورونا يؤثر على ذكورة الرجال

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قال الدكتور هشام فتحي، أستاذ جراحة المسالك البولية، إن فيروس كورونا يؤثر بشكل واضح على ذكورة الرجال، خاصة الرجال الذين عانوا من ارتفاع درجة الحرارة لمدة طويلة.



ولفت "فتحي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن هناك الكثير ممن تماثلوا للشفاء، لديهم انخفاض كبير في مستوى العلاقة الجنسية، وانخفاض في هرمون الذكورة، معقبًا: " في رجالة كتير بعدما تماثلوا للشفاء من كورونا، قعدوا فترة طويلة على ما قدروا يعملوا علاقة".



ولفت إلى أن الجهاز التناسلي للرجل خلقه الله خارج جسم الإنسان، لأنه في حاجة لدرجة حرارة أقل من داخل الاسنان، ولذلك ارتفاع درجة حرارة جسم المصابين بفيروس كورونا لمدة طويلة أدى لانخفاض هرمون الذكورة.



وأضاف:"ارتفاع درجة الحرارة يؤدي إلى تدمير الكثير من الاشياء لدى الرجال، وممكن المصاب بكورونا يعود لطبيعته بعد تلقي العلاج".

