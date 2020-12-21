التعليم توجه رسالة إلى طلاب التعليم الفني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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شدد الدكتور محمد مجاهد، مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، على أهمية حضور طالب التعليم الفني التدريب العملي بالمدارس الفنية، موضحا أن ما تبقى من أيام حضورية خلال الفصل الدراسي 6 أيام فقط.

وقال "مجاهد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إن الدراسة مستمرة بالمدارس حتى 10 يناير، والطالب يتوجه يومين فقط في الأسبوع، لافتا إلى أن إذا كان الطالب بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض فالأفضل أن يحضر التدريب العملي بالمدرسة.

وأكد مساعد وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن هدف الوزارة هو الحفاظ على صحة المعلمين والطلاب خلال هذه الفترة.

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