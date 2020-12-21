ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من ديسمبر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:03 م
بوابة الفجر
Advertisements

استمر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.

ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر453 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي والذي بلغ 5ر434 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر4 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 7ر444 دولار للطن إلى 8ر463 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4 بالمئة.

وارتفع سعر الديزل من 4ر406 دولار للطن الى 2ر422 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر3 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 9ر413 دولار للطن الى 7ر434 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.

من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي الى 8ر304 دولار للطن مقابل 7ر288 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر5 بالمئة.

في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر ديسمبر عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نوفمبر الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.

كما سجل خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي سعرا بلغ 8ر50 دولار للبرميل مقابل 4ر49 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.

أخبار تهمك

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

نجم ريال مدريد المعار يحسم مصيره من العودة للملكي

منذ نصف ساعة

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ ساعة و نصف

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

مدرب أحمال جديد ينضم للجهاز الفني في الأهلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 3 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ 36 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 10 ساعة

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ ساعتين و 25 دقيقة

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز