ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من ديسمبر





استمر ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي مقارنة مع معدل أسعارها في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بحسب بيانات اعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين.





ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 6ر453 دولار للطن مقارنة مع سعره في الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر الحالي والذي بلغ 5ر434 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 4ر4 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 7ر444 دولار للطن إلى 8ر463 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3ر4 بالمئة.





وارتفع سعر الديزل من 4ر406 دولار للطن الى 2ر422 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 9ر3 بالمئة، كما ارتفع سعر الكاز من 9ر413 دولار للطن الى 7ر434 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة.





من جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي الى 8ر304 دولار للطن مقابل 7ر288 دولار في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي وبنسبة ارتفاع بلغت 6ر5 بالمئة.





في المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر ديسمبر عند 5ر457 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نوفمبر الماضي والذي بلغ 5ر435 دولار.





كما سجل خام برنت في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الحالي سعرا بلغ 8ر50 دولار للبرميل مقابل 4ر49 دولار المسجل في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي.