نتفليكس تعلن عن موعد عرض الموسم الأخير من "la casa de papel" وتطرح البوستر الرسمي

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طرحت المنصة الإليكترونية "نتفليكس" البوستر الرسمي للموسم الخامس والأخير من المسلسل الإسباني "la casa de papel".



وأعلنت "نتفليكس" عن موعد عرض الموسم الخامس والأخير من مسلسل "la casa de papael" حيث من المقرر طرحه يوم 7 أبريل 2021.



يشارك في بطولة "la csa de papel" ألفارو مورتي، أورسولا كوربيرو، إتزيار إيتونيو، بيدرو ألونسو، ألبا فلوريس، ميجيل هيران.

