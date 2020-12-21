محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:34 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية مساء اليوم جولة تفقدية بمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة للاطمئنان على تقديم الخدمة الصحية وتوافر كافة الإجراءات الوقائية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى حفاظًا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وكذلك توافر كافة المستلزمات الطبية والوقائية اللازمة.

رافق المحافظ خلال جولته بالمستشفى الدكتورة ميرفت سعيد مدير عام فرع التأمين الصحى ونائبها الدكتور رضا الديب والدكتور عيد العطار مدير المستشفى واللواء مجدي عناني رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء سامى علام رئيس حى غرب ونائبيه الدكتور مجدى البكرى وإيهاب مهدى.

واستمع المحافظ من مدير المستشفى عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا أو الحالات الايجابية وكيفية التعامل معها ونسب الإشغال بالمستشفى واستعرض أعمال التطوير التى تجرى ببعض أقسام المستشفى ومعدلات التنفيذ والتكلفة التقديرية.

ووجه المحافظ باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات والشكاوى الواردة مع تكثيف عمليات النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كما وجه المحافظ بضرورة المتابعة والتنسيق والتواصل الفوري مع غرفة عمليات المحافظة والإبلاغ عن أي حالات مرضية أخرى تحتاج إلى تدخل عاجل من المحافظة لتوفير العناية الطبية اللازمة لها.
محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا
محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا
محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا
محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا
محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا
محافظ القليوبية يتفقد إجراءات مواجهة كورونا بالنيل للتامين بشبرا

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