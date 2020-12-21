المترو يوضح حقيقة تحذير المواطنين من الوقوف على أرصفة المحطات

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:33 م
بوابة الفجر
كرستينا عياد
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نفت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية حول إعطاء تعليمات لنظار المحطات بضرورة الإعلان الدائم للركاب من خلال الإذاعات الداخلية للمحطات على ضرورة عدم التوقف على الرصيف نهائيا بعد إنتهاء رحلته، أو على الأكثر لمدة لا تزيد عن ثلاث دقائق أو الانصراف قبل قدوم القطار القادم بعد انتهاء رحلته.

حيث أكدت الشركة في بيانها ان هذا الخبر عار تماما من الصحة. 

وتهيب الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو تحري الدقة عند نشر اي أخبار تتعلق بهذا المرفق الحيوي والهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا والرجوع إلى المركز الإعلامي للشركة للتأكد من أى خبر.

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