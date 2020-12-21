نجم ريال مدريد المعار يحسم مصيره من العودة للملكي

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:31 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الياباني تاكيفوسا كوبو نجم ريال مدريد الإسباني والمعار إلى فياريال يرغب في إنهاء إعارته قبل الآوان.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن كوبو الذي تنتهي إعارته في الصيف المقبل يرغب في إنهاء إعارته في يناير المقبل والعودة إلى ريال مدريد مبكرًا.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن كوبو البالغ من العمر 19 عامًا يشعر بالاستياء بسبب عدم اعتماد أوناي إيمري المدير الفني لفياريال عليه سوى في دقائق محدودة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوبو شارك مع فياريال حتى الآن في 19 مباراة وبالتحديد في 687 دقيقة أي بمعدل 36 دقيقة للمباراة تقريباً وسجل هدف وصنع 3 تمريرات حاسمة.




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