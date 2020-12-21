شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:27 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أن قيمة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لا تقل عن 10 ملايين دولار.

وقال شوبير خلال برنامجه الإذاعي اليوم الإثنين، أن رفض اللجنة المكلفة لإدارة نادي الزمالك العرض الفرنسي المقدم لمصطفى محمد بقيمة 2 ونصف مليون دولار، يأتي لحاجة الفريق لخدمات اللاعب خاصة بعد إنطلاق منافسات الموسم الجديد.

وتابع: "قيمة مصطفى محمد المادية، يجب ألا تقل عن 10 ملايين دولار، في ظل المستويات الفنية الجيدة التي يقدمها اللاعب".

مشيرا إلى أن مصطفى محمد أحد أهم لاعبي الزمالك في التوقيت الحالي بعدما خاض ثلاث محطات على سبيل الإعارة بداية من طنطا والداخلية وأخيرًا طلائع الجيش.

يذكر أن نجم المنتخب الأوليمبي ومنتخب مصر الأول، حقق ثلاثة ألقاب مع الزمالك في موسمه الأول بواقع السوبر الأفريقي إلى جانب السوبر المصري وكأس مصر.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد تلقى عرضين من الدوري التركي وتحديدًا من فنربخشة وجالاتا سراي إلا أن المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور رفض رحيل اللاعب قبل الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا والذي خسره الأبيض من أمام الغريم الأهلي بهدف مقابل هدفين.

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