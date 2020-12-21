البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
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طرح البريد الأردني إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية لعام 2020 للبيع للجمهور اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقال الناطق الإعلامي باسم البريد الأردني زهير العزة في تصريح صحافي اليوم الاثنين إن إصدارات الطوابع التذكارية الجديدة تشمل (اصدار لغة الضاد، المحافظات الأردنية، أضرحة الصحابة، مكافحة التدخين، و50 عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة).

ويتكون اصدار لغة الضاد من أربع فئات بقيمة 50 قرشا لكل فئة بقيمة إجمالية دينارين وبشكل ميني شيت، إضافة إلى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 5ر2 مع مجموعة الطوابع.

ويتكون اصدار أضرحة الصحابة في الأردن من ثماني فئات كل فئة بقيمة 35 قرشا والقيمة الإجمالية 8ر2 دينار وبشكل ميني شيت، إضافة الى مغلف اليوم الاول بقيمة 30ر3 دينار مع الطوابع.

ويتكون اصدار مكافحة التدخين من ست فئات كل فئة بقيمة 30 قرشا والقيمة الإجمالية 80ر1 دينار، ويحتوي الشيت الواحد على عشرة طوابع، إضافة الى مغلف اليوم الأول للإصدار بقيمة 30ر2 دينار مع مجموعة الطوابع، بالإضافة إلى بوست كارد يتكون من التصاميم الستة للطوابع قيمة البوست كارد الواحد ربع دينار والقيمة الإجمالية للمجموعة الواحدة 50ر1 دينار بدون طوابع ومع وجود الطوابع 80ر3 دينار .

ويتكون اصدار المحافظات الأردنية من اثني عشر طابعا بشكل ميني شيت وكل فئة بقيمة ربع دينار والقيمة الإجمالية ثلاثة دنانير، إضافة الى مغلف اليوم الأول بقيمة 50ر3 دينار مع الطوابع، وبوست كارد واحد يحتوي على تصميم الطوابع بقيمة ربع دينار .

ويتكون اصدار 50 عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( اليسكو) من أربع فئات كل فئة بقيمة 50 قرشا وبقيمة إجمالية دينارين، إضافة الى مغلف اليوم الأول بقيمة 50ر2 دينار مع الطوابع. وأشار العزة إلى طرح اصدار جديد من اصدارات كتيبات الطوابع التذكارية للسنة الثالثة على التوالي لعام 2019.

وأوضح أن جميع هذه الاصدارات من الطوابع والكتيبات متوفرة في قسم هواة الطوابع في مبنى شركة البريد الكائن في المقابلين بجانب مبنى الإذاعة والتلفزيون حيث يمكن الحصول عليها اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء.
البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية
البريد الأردني يطرح إصدارات جديدة من الطوابع التذكارية

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