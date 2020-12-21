بإطلالة ساحرة.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:11 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين بالصورة بإطلالة جذابة مرتدية فستان طويل باللون الأحمر مفتوح من الأمام ، مكشوف الضهر ، واعتمدت علي تسريحة الشعر المنسدل وعلقت على الصورة وكتبت : افهم أن حياتك يمكن أن تكون رائعة أو مخيفة بمقدار سماحك لها أن تكون كذلك ، كل ذلك يعتمد على الأفكار التي تدرب نفسك عليها.. أفكار ممتعة أو أفكار مؤلمة.. مساء الأفكار الجميلة.

والجدير بالذكر أن، آخر أعمال الفنانة نسرين طافش الدرامية هو مسلسل" الوجه الاخر"، وهو بطولة ماجد المصري، مادلين طبر، ندى موسى، أحمد سعيد عبدالغني، رانيا شاهين، حنان سليمان، أيمن عزب، وهو من تأليف ماجد المصري ومعالجة وحوار فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

أخبار تهمك

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ أقل من ساعتين

نجم ريال مدريد المعار يحسم مصيره من العودة للملكي

منذ ساعة و 16 دقيقة

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ ساعتين و 13 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ حوالي 4 ساعات

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

منذ ساعة و 20 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ حوالي 4 ساعات

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

05:01 م

نجم بيراميدز يدرس الرحيل

08:00 م

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

شوبير يكشف سعر بيع مصطفى محمد

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز