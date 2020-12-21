الأموال العامة تضبط صاحب محل موبيلات لاتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

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تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على صاحب محل محمول لاتجاره بالنقد الأجنبي بمدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغ من مركز شرطه الجمالية يفيد القبض على المدعو محمد باسم حسن، 26 سنة صاحب محل محمول، مقيم بقريه السرو فارسكور التابعة لمحافظة دمياط.



لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء وبحوزته مبالغ أجنبية ومصرية متخذا محل المحمول ستار له.



وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.