سامسونج تطلق تطبيق GameDriver لتحسين أداء الالعاب

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
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سامسونج تطلق تطبيق GameDriver لتحسين أداء الالعاب

أطلقت Samsung تطبيق GameDriver بهدف جعل الألعاب جزءًا أساسيًا من أجهزتها ، بينما أصبحت ألعاب الفيديو مطلوبة بشدة على الهواتف الذكية.

تطبيق GameDriver

مبدئيا سيسمح تطبيق GameDriver لشركة Samsung بتقديم تحديثات GPU أكثر تكرارًا لهواتف Galaxy S20 و Galaxy Note20.

قالت شركة Samsung: “يعد تحسين برنامج تشغيل GPU وتحسين تحديثات برامج التشغيل مجالًا رئيسيًا للاستفادة الكاملة من إمكانات الأجهزة والحفاظ على أداء GPU الأمثل”.

قالت الشركة: لقد تعاونت مع Google وبائعي GPU الرئيسيين بما في ذلك: ARM و Qualcomm لتطوير تطبيق Game Driver الجديد، وأضافت الشركة أنها تعمل مع أكثر من 50 شريكًا، بما في ذلك ChuckleFish و Crytek و Unity.

عند الإطلاق، ستدعم وحدات التحكم الجديدة ألعابًا مثل: Call of Duty: Mobile و Black Desert و Fortnite، ويمكن العثور على أحدث لعبة في متجر تطبيقات Samsung من المتوقع أن يتم دعم المزيد من الألعاب في الأشهر المقبلة.

منذ الإعلان عن برنامج Galaxy GameDev في عام 2016 ، قالت Samsung: أصبحت هواتف Galaxy الذكية الآن أكبر منصة ألعاب في العالم، ومع تطبيق GameDriver الجديد، من الواضح أن الشركة تريد أن تكون الألعاب أولوية.

سامسونج ليست الشركة الوحيدة التي توفر تحديثات برامج GPU بغض النظر عن إصدارات البرامج الرئيسية. في وقت سابق من هذا العام ، أصدرت Xiaomi و Oppo تطبيقات تسمح للشركات بتنفيذ تحديثات برنامج التشغيل بسهولة لوحدات معالجة الرسومات.

تطبيق GameDriver الخاص بالشركة متاح حاليًا فقط لسلسلة Galaxy S20 و Galaxy Note 20، وهناك خطة لدعم المزيد من الأجهزة قريبًا.

ومع تزايد شعبية ألعاب الهاتف المحمول ، من المرجح أن تحذو المزيد من الشركات حذو سامسونج.

يمكن لمستخدمي هواتف Samsung المتوافقة تنزيل تطبيق GameDriver من متجر Google Play.

سامسونج تطلق تطبيق GameDriver لتحسين أداء الالعاب

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