الأرصاد تُحذر من هذه الظاهرة.. وتكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.



طقس الثلاثاء نهارًا:



- طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفءعلى السواحل الشرقية والرياح معتدلة تنشط أحيانًا غربًا.



- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس.



- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.



طقس الثلاثاء ليلًا:



- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.



- طقس بارد على السواحل الشمالية.



- طقس بارد على جنوب سيناء.



- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:



- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على السواحل الشمالية على فترات متقطعة.



- شبورة مائية كثيفة صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:



- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، ومرتفع جوي آخر في طبقات الجو العليا.

