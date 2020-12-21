أستاذ فيروسات: لا صحة لوجود سلالة جديدة من الكورونا.. ولكن

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:19 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إن الفيروسات أكثر الكائنات التي تشهد طفرات، مشيرا إلى أن هناك تغير في صفات سلالة فيروس كورونا، ولا صحة لوجود سلالة جديدة، معلقا: "نفس الصفات الأساسية للسلالة الأم".

وأشار "الشبيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، إلى أن السلالة الموجودة في انجلترا حدث تغير في المادة الوراثية، حيث أصبحت أكثر انتشارا، ولكن مازالت هى نفس السلالة، مضيفا أن لقاحات كورونا تم تصنيعها على نقاط أساسية في فيروس كورونا لم تتغير حتى الآن.

وأضاف أنه لا داعي للقلق أن من اللقاحات الجديدة لا تكون مؤثرة في فيروس كورونا، معلقا: "كل أنواع اللقاحات المتداولة مؤثرة في الفيروس".

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