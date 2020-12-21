أحمد السقا أمام هرم سقارة والجمهور "السقا شايل الهرم"

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شارك الفان أحمد السقا صورة من أحدث جلسات تصوير له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وظهر "السقا" في الصورة أمام هرم سقارة، وتفاعل الجمهور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها "لسقا من كتر الجدعنه شايل الهرم علي درعاته الاتنين"،"اكتر من كدا شهامة مش هيفضل حد شهم ي فنان".



يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني من خلال برنامج المسابقات "اغلب السقا" مع كارول سماحة وحقق نجاحا كبيرا.