5 قواعد للوقاية من كورونا في المناسبات.. اعرفها

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تشهد مصر ارتفاعا فى أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بشكل يومى، فى موجة ثانية من الجائحة التى تجتاح العالم، بشكل أشد ضراوة وفتكا من الموجة الأولى، التى بدأت فى شهر مارس الماضى.



ومع الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، ينبغى على الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى سبق وأعلنتها وزارة الصحة والسكان، للوقاية من الفيروس، والحد من انتشاره بين المواطنين، وبالتالى تسهل عملية السيطرة عليه.



وخلال الاجتماع الأخير للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، الذى عقد، يوم الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تم التشديد على ضرورة الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين، عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، إلى جانب تشديد العقوبات على مخالفى الإجراءات الاحترازية، ودراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريا من المخالفين، كما تم التشديد على استمرار إغلاق دور المناسبات، وحظر إقامة سرادقات العزاء، فضلا عن تجمعات الأفراح فى القاعات المغلقة، مع التشديد على غلق مراكز الدروس الخصوصية.



وفى الوقت الذى تبذل فيه وزارة الصحة والسكان جهودا مضنية لاحتواء الأزمة، والسيطرة على الفيروس والحد من انتشاره، وعلاج المصابين، تمارس الوزارة دورها التوعوى، من خلال حملات توعوية على مواقع التواصل الاجتماعى، تهدف إلى تعريف المواطنين بالفيروس، وطرق الوقاية منه، وكيفية التعامل مع أى حالات مصابة.



ووضعت وزارة الصحة والسكان، 5 قواعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، فى المناسبات، لا سيما مع اقتراب موعد الاحتفال بأعياد رأس السنة، ترصدها "الفجر" فيما يلى من سطور:



- واظب على غسل يديك بالماء والصابون، أو استخدم مطهر اليدين، وذلك للقضاء على أى فيروسات عالقة بيديك نتيجة ملامسة الأسطح.



- تجنب التواجد فى الأماكن المزدحمة، لأنها بيئة مناسبة لانتقال الفيروس من شخص لآخر.



- التزم بآداب العطس والسعال، من خلال العطس والسعال فى ثنايا الكم، أو فى منديل ورقى، ثم التخلص منه فورا فى سلة المهملات، ويفضل أن تكون ذات غطاء.



- تجنب السفر، مالم يكن ضروريا، منعا للاختلاط بأشخاص ربما يكونوا حاملين للفيروس.



- احرص على ارتداء الكمامة، للوقاية من الأغصابة بفيروس كورونا.



كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت، أمس الأحد، عن خروج 336 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 106 آلاف، و817 حالة.



وأوضحت الوزارة، فى بيان، أنه تم تسجيل 664 حالة جديدة، ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 29 حالة جديدة.



وذكر البيان أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 125 ألفا، و555 حالة، من ضمنهم 106 آلاف، و817 حالة تم شفاؤها، و7098 حالة وفاة.