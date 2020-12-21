الارصاد تكشف طقس الـ3 أيام المقبلة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة طقس ثلاث ايام قادمة حيث تستقبل مصر موسم الشتاء، الذي يبدأ رسميًا يوم الاثنين، ويسود البلاد طقس دافئ في الشمال وفي الجنوب وأمطار خفيفة في بعض المناطق وتمتد الشبورة المائية في الصباح.





طقس الـ3 أيام المقبلة





طقس الاثنين

طقس اليوم الإثنين، وهو أول ايام الشتاء يكون مائلًا للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئًا على جنوب سيناء، مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والطقس ليلًا بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد ويتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق المتفرقة





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون: القاهرة «22- 13»، الإسكندرية «21- 14»، قنا «24- 11»، الأقصر «25- 11»، أسوان «26- 12».





طقس الثلاثاء

أما غداً الثلاثاء يسود الطقس المعتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية دافيء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «21– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «26- 15»، شمال الصعيد «23 – 10»، جنوب الصعيد «27 – 11» درجة مئوية.





طقس الأربعاء

أن يسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



