أثناء عمله.. بتر يد عامل جذبته مكنه درس الأرز بالدقهلية

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أصيب عامل ببتر باليد اليسري أثناء عمله بماكينة درس قش الأرز بمدينة دكرنس بمحافظه الدقهلية.

حيث تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية يفيد وصول شخص لمستشفى دكرنس العام.

وعلي الفور انتقل ضباط المركز الى المستشفى وتبين إصابة هاني أحمد عبد العزيز،40 سنة، مصاب ببتر باليد اليسري نتيجة انجذاب ماكينه درس قش الأرز ليده أثناء عمله.

وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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