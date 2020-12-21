الإسماعيلي يواصل نزيف النقاط بالهزيمة أمام الجونة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تلقى الإسماعيلى خسارة أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ، ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدوري.

تقدم الإسماعيلى بعد سيطرة على مجريات اللعب معظم احداث اللقاء عن طريق فخر الدين بن يوسف قبل أن يتعادل الجونة عن طريق  محمدالشبراوى ويتقدم عن طريق كريم الطيب.


شهد اللقاء تصدي محمد صبحي حارس الإسماعيلي في الظهور الأول له بعد عودته للفريق لركلة جزاء من لاعب الجونة محمد عبد الفتاح.

بتلك النتيجة يتوقف رصيد الإسماعيلي عند نقطتين المركز الثانى عشر بينما يرتفع رصيد الجونة إلى 5 نقاط فى المركز الرابع.

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