منه فضالي تتألق فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة منه فضالي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منه بالصورة مرتدية فستان حمالات باللون الأحمر ، وتركت شعرها الأشقر منسدلاً وعلقت قائله:"اتحمل كثيراً وأسامح كثيرا ولكن عندما اقرر الرحيل لا أنظر هلفي ومن يسقط من عيني لا استطيع النظر إليه من جديد".

وعلق أحد متابعيها على الصورة وكتب : قلبي القمر بحبك.

وفي سياق مختلف تحدثت الفنانة منه فضالي مؤخرًا عن رغبتها في الأمومة ، حيث نشرت فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت منه بالفيديو وهي تحمل طفل رضيع وعلقت قائله:"أحلى إحساس في الدنيا الأمومة.. أنا عمري ما كنت أم ومش عارفة هكون أم ولا لا .. ربنا كبير بس حقيقي مفيش أجمل من الأطفال والخلفة.. ربنا يرزق كل الناس الذرية الصالحة".

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