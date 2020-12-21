بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
علاء خليف
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يعاني النادي الأهلي من غيابات عديدة في صفوفه بسبب الإصابات المختلفة، وذلك قبل مباراة القمة المرتقبة ضد فريق الزمالك المقرر لها 28 ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي الثلاثي محمد مجدي أفشة ورامي ربيعة وعمرو السولية للإصابة بفيروس كورونا، حيث تخلف اللاعبين الثلاثة عن رحلة الفريق للنيجر لملاقاة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كما يغيب عن الأهلي ناصر ماهر والذي خضع لعملية جراحية في الكتف اليوم الاثنين، ولن يشارك مع الفريق الأحمر لمدة شهرين، وكذلك حسين الشحات والذي خضع لجراحة في ظافر القدم ويبتعد عن المشاركة مع فريقه حاليًا.

يفقد الأهلي جهود النيجيري جونيور أجايي في مباراة القمة حيث يعاني اللاعب من الإصابة في الوتر الوحشي ويغيب عن الملاعب لمدة شهرين ونصف تقريبًا.

ويعاني وليد سليمان من آلام في الركبة وسوف ينتظم في تدريبات فريقه عقب عودة الفريق من النيجر.

هناك أيضًا إصابات طويلة المدى في صفوف النادي الأهلي أبرزهم، كريم نيدفيد والذي خضع لعدة عمليات جراحية ويغيب عن الملاعب منذ أكثر من 15 شهرًا، ومحمد محمود والذي أجرى عملية جراحية في غضروف الركبة ويغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي، ومحمود متولي والذي يغيب منذ خضوعة لجراحة الرباط الصليبي.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره سونيديب بطل النيجر يوم الأربعاء المقبل 23 ديسمبر في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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