هند صبري تستعد لتصوير مشاهدها في الجزة الثاني من "عايزة اتجوز"

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 08:07 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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تستعد الفنانة هند صبري لتصوير مشاهدها في مسلسل "عايزة أتطلق" وتقوم بكافة التجهيزات مع المخرج هادي الباجوري.

ومن المقرر بدء تصوير المسلسل في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل، وسيتم عرضه على المنصة الإليكترونية "نتفليكس".

وتعاقدت منصة "نتفليكس" مع الفنانة سوسن بدر للمشاركة في هذا العمل والذي يعد الجزء الثاني من مسلسل "عايزة اتجوز".

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