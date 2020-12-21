مورينيو يستقر على ضم نجم الدوري الألماني

بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، البحث بين لاعبي الدوري الألماني المميزين، عن لاعب مميز لتعزيز صفوف فريقه في صيف 2021.

وقالت صحيفة "بيلد"، فإن المدرب البرتغالي معجب بقدرات النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط لايبزيج، ما جعله أحد أولوياته في سوق الانتقالات.

وتابعت الصحيفة أن صاحب الـ26 عامًا أنظار مورينيو منذ مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب دورًا في تجاوز لايبزيج عقبة السبيرز بتسجيله هدفين، ويسعى النادي اللندني لاستغلال قرب انتهاء عقد الدولي النمساوي مع لايبزيج في صيف 2022، لكن سعره قد يبلغ 50 مليون يورو أو أكثر.

وتابعت الصحيفة إلى إمكانية قدوم سابيتزر إلى الفريق اللندني، تمهيدًا لرحيل الفرنسي تانجي ندومبيلي صوب برشلونة، ومنذ بداية الموسم الحالي، ظهر سابيتزر في 15 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.



