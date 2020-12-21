مورينيو يستقر على ضم نجم الدوري الألماني

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
بدأ البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام هوتسبير، البحث بين لاعبي الدوري الألماني المميزين، عن لاعب مميز لتعزيز صفوف فريقه في صيف 2021.
 
وقالت صحيفة "بيلد"، فإن المدرب البرتغالي معجب بقدرات النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب وسط لايبزيج، ما جعله أحد أولوياته في سوق الانتقالات.
 
وتابعت الصحيفة أن صاحب الـ26 عامًا أنظار مورينيو منذ مواجهة الفريقين في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، حيث لعب دورًا في تجاوز لايبزيج عقبة السبيرز بتسجيله هدفين، ويسعى النادي اللندني لاستغلال قرب انتهاء عقد الدولي النمساوي مع لايبزيج في صيف 2022، لكن سعره قد يبلغ 50 مليون يورو أو أكثر.
 
وتابعت الصحيفة إلى إمكانية قدوم سابيتزر إلى الفريق اللندني، تمهيدًا لرحيل الفرنسي تانجي ندومبيلي صوب برشلونة، ومنذ بداية الموسم الحالي، ظهر سابيتزر في 15 مباراة، سجل خلالها 3 أهداف وصنع مثلها.
 

أخبار تهمك

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعتين و 52 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

05:38 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز