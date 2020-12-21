صابرين تعلن عن تعافيها من فيروس كورونا

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أعلنت الفنانة صابرين، عن شفائها من فيروس كورونا المنتشر في العالم، بعد إصابتها منذ أسابيع، بعد حضورها حفل أفتتاح حفل مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ42.





وكتبت صابرين منشور عبر حسابها "إنستجرام" الحمد لله بفضل الله أولا ثم دعواتكم المسحة سلبية ".





وكانت أعلنت الفنانة عن إصابتها بفيروس كورونا، بعد إصابة شقيقها وزجتة، من خلال حسابها الشخصي وكان طالبه الدعاء من جمهورها.







يشار إلي أن أخر ظهور ل الفنانة صابرين، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 42، الذي إقيم بدار الأوبرا المصرية، بحضور العديد من النجوم.