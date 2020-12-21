جلال يُعلن قائمة المقاصة استعدادا لمباراة طلائع الجيش

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:51 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements



اختار إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة 23 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء غد الثلاثاء باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات الجولة الثالثة للدوري.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وبلتاجي سمير وأحمد مودي وأسامة العزب وعاصم سعيد وحسني فتحي وعصام صبحي ومحمد دسوقي وأحمد متعب ورجب عمران وصلاح عاشور ومصطفى شبيطة وهشام محمد وعماد فتحي وباولن فوافي وشميلس بيكلي وخالد أوتشو وعبد الله مجدي ومروان حمدي وزياد أشرف ومحمد عادل "أمو" وأحمد عادل "ميسي". 

وخاض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة طلائع الجيش على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران انتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.

أخبار تهمك

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ أقل من ساعة

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

05:38 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز