سمسطا يسعى لإسعاد جماهيره أمام ديروط



ويسعى سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن وجهازه المعاون لتحقيق انتصار على ملعبه متسلحا بالجماهير المؤازرة للفريق بجميع المباريات .

فيما يسعى محمد صديق المدير الفنى لديروط لاستمرار الانتصارات خاصة فى ظل نجاحه فى تحقيق فوز هام بالجولة الماضية على ضيفه الشرقية للدخان .



ويحتل سمسطا المركز الثامن برصيد 6 نقاط فيما يحتل ديروط التاسع برصيد 6 نقاط .



ترتيب المجموعة



1- المنيا 10 نقاط

2- البترول 9 نقاط

3- الشرقية للدخان 9 نقاط

4- الألومنيوم 7 نقاط

5- شبان قنا 7 نقاط

6- قنا 7 نقاط

7- الإعلاميين 7 نقاط

8- شباب سمسطا 6 نقاط

9-ديروط6 نقاط

10- سوهاج 5 نقاط

11- تليفونات بني سويف 4 نقاط

12- الفيوم 4 نقاط

13- بنى سويف 3 نقاط

14- أسمنت أسيوط نقطتين

15-طهطا نقطتين

16- كيما أسوان نقطة



يستضيف الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا نظيرة فريق ديروط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء بملعب سمسطا ببنى سويف بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .ويعانى سمسطا قيل المباراة من الغيابات التى تضرب صفوفه بسبب اصابة محمود شعبان ' تريكه ' وأحمد رمضان بجانب ايقاف الثنائى الزينى وجزره .