سمسطا يسعى لإسعاد جماهيره أمام ديروط

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:46 م
بوابة الفجر
محمد الحسيني
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يستضيف الفريق الكروى الاول بمركز شباب سمسطا نظيرة فريق ديروط في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء بملعب سمسطا ببنى سويف بمنافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويعانى سمسطا قيل المباراة من الغيابات التى تضرب صفوفه بسبب اصابة محمود شعبان ' تريكه ' وأحمد رمضان بجانب ايقاف الثنائى الزينى وجزره .

ويسعى سمسطا بقيادة مديره الفنى على حسن وجهازه المعاون لتحقيق انتصار على ملعبه متسلحا بالجماهير المؤازرة للفريق بجميع المباريات .
فيما يسعى محمد صديق المدير الفنى لديروط لاستمرار الانتصارات خاصة فى ظل نجاحه فى تحقيق فوز هام بالجولة الماضية على ضيفه الشرقية للدخان .

ويحتل سمسطا المركز الثامن برصيد 6 نقاط فيما يحتل ديروط التاسع برصيد 6 نقاط .

ترتيب المجموعة

1- المنيا 10 نقاط
2- البترول 9 نقاط
3- الشرقية للدخان 9 نقاط
4- الألومنيوم 7 نقاط
5- شبان قنا 7 نقاط
6- قنا 7 نقاط
7- الإعلاميين 7 نقاط
8- شباب سمسطا 6 نقاط
9-ديروط6 نقاط
10- سوهاج 5 نقاط
11- تليفونات بني سويف 4 نقاط
12- الفيوم 4 نقاط
13- بنى سويف 3 نقاط
14- أسمنت أسيوط نقطتين
15-طهطا نقطتين
16- كيما أسوان نقطة

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