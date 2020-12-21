"الصحة العالمية": سلالة كورونا الجديدة أكثر انتشارا.. ولا يوجد دليل على حدة الأعراض (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:43 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتور مها الرباط، المبعوث الخاص للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا يتسم بكثرة التحور، وهو ما يسبب العديد من الطفرات.

وتابعت الرباط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "السلالة الجديدة لكورونا أكثر قدرة على الانتشار، لكن لا يوجد دليل على كونها أكثر خطورة حتى الآن".

وناشدت بتشديد الإجراءات الاحترازية قائلا: "يجب اتباع الإجراءات، وتجنب التجمعات بالأماكن المغلقة، وارتداء الكمامة"، مشيرة إلى عدم ثبوت اختلاف أعراض السلالة الجديدة لكورونا حتى الآن.

وأكملت "3 عوامل يمكن أن تؤدي إلى وقف تفشي كورونا، من بينها المناعة المجتمعية، أو اللقاح، أو التوصل إلى دواء"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية تستهدف حصول 20% من الدول التي تحتاج إلى مصل على اللقاح منتصف العام المقبل.

وتابعت:"لا يوجد قرار بشأن إلزام المواطنين بتلقي لقاح كورونا، ويجب أن يكون هناك ثقة بين متخذي القرار والهيئات التنظيمية"، معربة عن تفاؤلها بمواجهة أزمة كورونا حال التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

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