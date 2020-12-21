مصرع 3 طلاب وإصابة 3 أمناء شرطة في حادثين منفصلين بالبحيرة (أسماء)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
لقي 3 طلاب مصرعهم بينما أصيب 3 أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بالطريق الدولي الساحلي ألي كوبري المعدية اتجاه إدكو، وبطريق دمنهور الرحمانية بنطاق محافظة البحيرة.

البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو من المستشفي المركزي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل على الطريق الدولي أعلي كوبرى المعدية اتجاه ادكو، مما أسفر عن إصابة 3 أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط ومقيمين بكفر الشيخ، وجاري تقديم الإسعافات الأولي والأشعات اللازمة.

والمصابون هم كلا من "سعد محمد محمد الشافعي" 45 عاما، مصاب باشتباء ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر وجرح متهتك باليد اليسري، "سعد سعيد عبد الله عمر" 52 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، "وليد عبد القادر عبد السلام" 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.

كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية من المستشفي المركزي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي بطريق الرحمانية دمنهور، أسفر عن وفاة 3 طلاب مقيمين بدسوق بكفرالشيخ، وهم كل من "احمد محمد عبد السلام عاشور" 18 عاما، "زياد عمرو الخولي" 18 عاما، "محمد عصام سعد" 18 عاما، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

أخبار تهمك

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعتين و 52 دقيقة

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ 18 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

05:38 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز