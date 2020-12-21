مصرع 3 طلاب وإصابة 3 أمناء شرطة في حادثين منفصلين بالبحيرة (أسماء)

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لقي 3 طلاب مصرعهم بينما أصيب 3 أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد، اثر وقوع حادثي تصادم بالطريق الدولي الساحلي ألي كوبري المعدية اتجاه إدكو، وبطريق دمنهور الرحمانية بنطاق محافظة البحيرة.



البداية تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إدكو من المستشفي المركزي بوقوع حادث تصادم سيارة نقل على الطريق الدولي أعلي كوبرى المعدية اتجاه ادكو، مما أسفر عن إصابة 3 أمناء شرطة بمديرية أمن دمياط ومقيمين بكفر الشيخ، وجاري تقديم الإسعافات الأولي والأشعات اللازمة.



والمصابون هم كلا من "سعد محمد محمد الشافعي" 45 عاما، مصاب باشتباء ما بعد الارتجاج وكدمة شديدة بالصدر وجرح متهتك باليد اليسري، "سعد سعيد عبد الله عمر" 52 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم، "وليد عبد القادر عبد السلام" 37 عاما، مصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم وجارى تحرير المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة.



كما تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة الرحمانية من المستشفي المركزي، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام محجر الزواوي بطريق الرحمانية دمنهور، أسفر عن وفاة 3 طلاب مقيمين بدسوق بكفرالشيخ، وهم كل من "احمد محمد عبد السلام عاشور" 18 عاما، "زياد عمرو الخولي" 18 عاما، "محمد عصام سعد" 18 عاما، وتم نقل الجثث لمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.