الداخلية توفر قوافل طبية للسجون.. وأحد السجناء: "مش ناقصنا حاجة" (فيديو)

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:41 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد الرعاية الطبية التي توفرها وزارة الداخلية للسجناء في مختلف السجون.

وأوضح التقرير، أنه يتم توفير قوافل طبية في جميع التخصصات للسجناء، فضلا عن توفير عيادات طبية في السجون، وكافة الأدوية.

وقال أحد السجناء، خلال التقرير، "بيجلنا قوافل طبية.. ومش ناقصنا حاجة من الناحية العلاجية، وكل مريض حصل على العلاج".

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