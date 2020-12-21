مدرب الأهلي يعقد محاضرة مع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة سونيديب

عقد كافين جونسون، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إلقاء محاضرة للاعبين، خلال المران الجماعي للفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، استعدادًا لمواجهة سونيديب المقرر لها بعد غدٍ الأربعاء، في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.





وحرص جونسون، خلال المحاضرة التي أقيمت في بداية المران، على استخدام سبورة كبيرة، لشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وكذلك نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب.





ويخوض الأهلي تدريبه الأول في نيامي على ملعب الجنرال «سيني كونتشي»، الذي يستضيف مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر، وقد انطلق المران في تمام الرابعة والنصف بتوقيت النيجر، الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.





ويتدرب الفريق اليوم الإثنين على ملعب المباراة، نظرًا لعدم استطاعته التدريب على نفس الملعب غدًا، بسبب إقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.





Ali قام بالإرسال اليوم، الساعة 6:36 م

خاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.





وخاض الثلاثي جانبًا من التدريبات البدنية والفنية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم عصر اليوم الإثنين في النيجر.





ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها عصر بعد غدٍ الأربعاء



