إصابة مخرج شهير بفيروس كورونا

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كشف المخرج محمد هشام الرشيدي، عن إصابته بفيروس كورونا المنتشر في العالم، والمقرر أن يتلاقى العلاج اللازم ضد فيروس كورونا.







وكتب محمد هشام، منشور عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إيجابي كورونا.. الحمد لله".







وفي سياق منفصل كان ينتظر المخرج محمد هشام الرشيدي طرح فيلمه الجديد "ماكو" العام المقبل، وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.