إصابة مخرج شهير بفيروس كورونا

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 07:12 م
بوابة الفجر
أماني سلام
Advertisements
كشف المخرج محمد هشام الرشيدي، عن إصابته بفيروس كورونا المنتشر في العالم، والمقرر أن يتلاقى العلاج اللازم ضد فيروس كورونا.



وكتب محمد هشام، منشور عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتب: "إيجابي كورونا.. الحمد لله".



وفي سياق منفصل كان ينتظر المخرج محمد هشام الرشيدي طرح فيلمه الجديد "ماكو" العام المقبل، وتدور أحداث الفيلم المستوحى من قصة حقيقية حول عبارة (سالم اكسبريس) عن ذهاب ثمانية أشخاص في رحلة بهدف الغوص في أعماق البحر الأحمر في عالم مليء بالذكريات.

أخبار تهمك

نجم ليفربول السابق يكشف السر وراء أزمة صلاح وماني

منذ ساعتين و 48 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي مُهدد بالاستبعاد من نهائيات كأس العالم

منذ حوالي 8 ساعات

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. رد حاسم من فودافون حول صفقة بيعها للاتصالات السعودية

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

منذ 18 دقيقة

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

مفاجأة.. مروان محسن يرفض المشاركة مع الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

منذ ساعة الا ربع

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يُحدد بديل صفقة «الساحر»

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بطل تشاد يبلغ رسميا بعد حضوره لمواجهة الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وزير الرياضة يكشف تفاصيل جديدة بشأن إقالة مجلس مرتضى منصور

منذ ساعتين و 52 دقيقة

حسام حسن يرفض طلب الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

خطوة مفاجئة.. الأهلي يتراجع عن التعاقد مع القاطرة البشرية

نداء عاجل من الصحة العالمية لدول العالم بشأن السلالة الجديدة لكورونا

01:17 م

السيسي يصدر توجيه جديد بشأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

05:38 م

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

02:50 م

بالأسماء.. تعرف على عدد المصابين في الأهلي قبل مواجهة القمة

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: مهرجان القاهرة السينمائى 42.. خطايا وأفلام وجوائز