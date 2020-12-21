الزمالك يحسم ملف إحتراف مصطفى محمد

حسمت اللجنة المعنية التي تدير نادى الزمالك، ملف احتراف الاعب مصطفى محمد، هداف الفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، بوضع قيمة مالية لقبول أي عرض احتراف بالنسبة لمهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة.









ويرغب اللاعب بالاحتراف بعد حصوله على وعد من قبل المجلس السابق بتسهيل احترافه عقب بطولة دورى أبطال أفريقيا.









ورفض المسؤولون مناقشة أي عرض يخص احتراف اللاعب في الفترة المقبلة يقل عن 5 ملايين يورو، نظرا لإمكانيات اللاعب وقيمة واسم نادى الزمالك.









رفضت اللجنة عرض من نادى سانت إتيان الفرنسى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل، بسبب ضعف المقابل المادى، حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.



