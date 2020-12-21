لجنة انتخابات القاهرة والجيزة للبيطريين: لم نتلق أى طعون أو تنازلات لمرشحى الفرعيتين 

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:35 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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قال الدكتور أحمد البندارى، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة، إن اللجنة منذ بدء فتح باب تلقى الطعون والتنازلات من مرشحى انتخابات النقابتين الفرعيتين، أمس الأحد، لم تتلق أى طعون أو تنازلات حتى الآن، مشيرا إلى استمرار عمل اللجنة حتة الخميس المقبل، 24 ديسمبر 2020.

وأوضح البندارى، أن اللجنة ستعمل على النظر في الطعون أولا بأول، وكذلك التنازلات، ثم إعلان الكشوف النهائية فور الانتهاء من عمليات الفحص، موضحا أنه سيتم الاستعانة بالجهات القضائية في كافة المسائل المتعلقة بالعملية الانتخابية.

وأكد حرص اللجنة العليا للانتخابات على إطلاع أعضاء الجمعية العمومية على كافة مستجدات العملية الانتخابية، معربا عن تمنيه وكافة أعضاء اللجنة بالتوفيق لكافة الأطباء البيطريين المرشحين للخروج باستحقاق ديموقراطي يليق بالمهنة.

هذا وأعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتور خالد سليم، النقيب العام، الكشوف الأولية لأسماء الأطباء المرشحين لانتخابات نقابتي القاهرة والجيزة الفرعيتين لعام 2020 – 2021.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية القاهرة 10 أطباء، بينما ترشح على لعضوية النقابة الفرعية القاهرة فوق السن 13 طبيب، وترشح على عضوية النقابة الفرعية القاهرة تحت السن 6 أطباء.

وترشح على مقعد رئيس النقابة الفرعية الجيزة طبيبان، بينما ترشح على لعضوية النقابة الفرعية الجيزة فوق السن 6 أطباء، وترشح على عضوية النقابة الفرعية الجيزة تحت السن 4 أطباء.

وكانت بدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، اليوم الثلاثاء الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين.

وتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.

وتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:
1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.
2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.
3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

ثانيا: يتم فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:
1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.
2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.
3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

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