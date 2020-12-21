بيان هام من صيادلة القاهرة بخصوص تجاوزات تطبيق «علاجي تك»

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تابعت نقابة صيادلة القاهرة بمزيد من الاهتمام التجاوزات المسئية التي تبناها التطبيق المشبوه علاجي تك فور إعلان شركة ابن سينا تخليها تماما عن تطبيق علاجي تك لمخالفته لصحيح قانون مزاولة مهنة الصيدلة 127 لسنة 1955. 

وقالت النقابة إن الحقيقة الدامغة أن تلك المنتجات المسمومة التي تنتشر عبر هذه التطبيقات أول من تنبه لها وأخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك هو نقابة الصيادلة مما أفقد القائمين على هذه التطبيقات صوابهم وبدأو في الهجوم على صيادلة مصر الذين يقومون بواجبهم على أكمل وجه في ظل جائحة كورونا مقدمين أرواحهم فداءا لواجبهم المقدس.

وأضافت النقابة خلال بيان صحفي ان هذه التجاوزات تزيدنا إصرارا على المضي قدما للقضاء على جميع التطبيقات والمواقع التي تبيع الأوهام والسموم للشعب المصري وهو واجب أصيل من واجبات نقابة الصيادلة تجاه المواطن المصري ولن نحيد عنه مهما حدث.

ونوه البيان أن من أهم واجبات النقابة أيضا الحفاظ على كرامة أبناءها من الصيادلة وسنتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك لمعاقبة المتجاوزين العقاب المستحق طبقا للقانون والدستور الذي كفل لنا حق الدفاع أي تجاوزات في حق مهنة الصيدلة والدواء المأمون للمواطن المصري.

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