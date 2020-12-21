١٥ فريق من جامعة المنصورة يتنافسون في اليوم الختامي لمسابقة Hult Prize في مجال الغذاء



تحت رعاية الدكتور اشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، وتحت اشراف الدكتور احمد انور العدل المنسق العام للأنشطة الطلابية بالجامعة والمشرف على فريق هالت برايز بجامعة المنصورة، الاستاذ ابراهيم فهمي مدير عام رعاية الطلاب، رضا اسماعيل مديرة ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي برعاية الطلاب.



وتهتم المسابقة بتعليم طلاب الجامعة ريادة الاعمال والنهوض بشركاتهم وتحقيق رؤية مصر عام 2030 واهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الامم المتحدة.



تضمنت فعاليات المسابقة ١٥ فريق في المسابقة النهائية وسط اكثر من ٥٠ فريق تقدم للمسابقة خلال ال3 اشهر الماضية وتم عرض الأفكار في ٥ دقائق وتدور افكار الشركات الناشئة التي تقدم بها الطلاب حول مجال الطعام وكيفية توصيله الى المنازل ومواجهه الازمات مثل الكورونا.



وتشكلت لجنة التحكيم من:الدكتور محمود ابو المجد المدرس بكلية التجارة ومدير مركز الابداع والابتكار وريادة الاعمال الدكتور محمد الدسوقي الاستاذ بكلية الزراعة، الدكتور احمد رمضان الاستاذ المساعد بكلية الصيدلة ومدير مركز التطوير المهني التابع للجامعة الامريكية فرع كلية التجارة، الاستاذ اسامة حرفوش المدير الاقليمي لشركة مرسول مصر.



وتم الاعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة وتكريمهم، حيث يشارك الفريق الاول الفائز بالمسابقة على مستوى الشرق الاوسط ممثلا جامعة المنصورة وهم:



المركز الاول فريق ( GAMA) ويضم الفريق علي سليمان عبد الحافظ، محمد صلاح السيد جادو، مهاب محمود مصطفى.



وهو فكرة أبليكشن يتم خلاله معرفة معلومات عن المستخدم (وزنه وطوله...) ومنها يقدر على تحديد عدد السعرات الحرارية المتاحة للمستخدم كل يوم وبناءا عليه يحدد افضل الأطعمة المتاحة للمستخدم بالتواصل مع جميع المطاعم ويتم عرضها على المستخدم ويقوم بطلبها وتصل الى منزله ومن خلال ذلك يقدر المستخدم من اكل الطعام الصحي بناءا على السعرات الحرارية الخاصة به من خلال المعلومات المقدمة.



وفاز بالمركز الثاني فريق (D.F.CAT) ويضم الفريق اسلام الجندي، سيف محمد ابراهيم، يوسف المهدي، مغفرة شريف عبد الوهاب.



ويتضمن تنظيم العملية الغذائية بشكل ذكي بمشكلة تواجه الكثير من الناس وكانت الفكرة عباره عن عمل تطبيق واستخدام الذكاء الاصطناعي في عمل نظام غذائي للمستخدم ملائم لحالته الصحية واستخدام تقنيه تقنية ال computer vision في تحليل صورة الاكل ومعرفة كل المعلومات الغذائية من قيم غذائية وسعرات حرارية وتوفيرها للمستخدم.



وفاز بالمركز الثالث فريق (coffee recycling) ويضم الفريق أحمد عادل محمد الإمام أباظة، احمد رضا سيد، احمد طلعت كامل، بسمة احمد عبد الحفيظ.



والفكرة عن إعادة تدوير نفايات القهوة لإنتاج الغاز الطبيعي وكيف يمكن تهيئة بيئة مناسبة صالحة لزراعة القهوة وزيادة الإنتاج الخاص بها.

اختتمت فعاليات مسابقة " هالت برايز" بجامعة المنصورة لعام 2021 في مجال الطعام والتي عقدت فعالياتها ابتداء من السبت الموافق 19 ديسمبر بقاعة مؤتمرات الاستاذ الدكتور ابراهيم ابو النجا بكلية الطب جامعة المنصورة.