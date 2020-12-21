طيران الخليج ومصر للطيران تمددان اتفاقيتهما للرمز المشترك

21 ديسمبر 2020 وقت الإنشاء: 11:40 AM اخر تحديث: 11:40 AM عدد القراءات: 146

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طيران الخليج ومصر للطيران تمددان اتفاقيتهما للرمز المشترك

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أعلنت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، وشركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عن تمديد اتفاقية الرمز المشترك بينهما مما يوفر المزيد من فرص السفر لعملائهما.









وبموجب هذا التمديد، ستقوم طيران الخليج بإضافة رمزها "GF" على خمس وجهات داخلية لمصر للطيران وهي أسوان وأسيوط والغردقة والأقصر وشرم الشيخ. وتعزز هذه الاتفاقية من خيارات السفر المتكاملة لركاب طيران الخليج ومصر للطيران، بما في ذلك إتمام إجراءات السفر حتى الوجهة النهائية، كما أن هذا التعاون يدعم التعاون التجاري بين الناقلتين. علاوة على ذلك، تطبق كلتا الناقلتين إجراءات واحترازات إضافية للأمن والسلامة، مما يوفر مزيدًا من الطمأنينة لعملائهما في ظل الوضع العالمي الراهن.









وبهذا الشأن، صرح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد عبدالحميد العلوي "نرحب باتفاقية الرمز المشترك هذه بين طيران الخليج ومصر للطيران، الأمر الذي من شأنه أن يعزز الصلات القوية التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وعملائنا على حد سواء - في ظل مناخ الصناعة الحالي المليء بالتحديات. سيتمتع عملائنا بخيارات أكثر مرونة للطيران، بالإضافة الى الشعور بالاطمئنان مع جميع الإجراءات الاحترازية الإضافية للأمن والسلامة والصحة المعمول بها لضمان رحلات آمنة".









من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار رشدي زكريا "إن الوقت الحالي يتطلب من جميع الشركاء المزيد من التعاون وتوطيد العلاقات وبذل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم. ومن هذا المنطلق، فإن مصر للطيران و طيران الخليج قد عملا على توطيد شراكتهما من خلال منح عملاء طيران الخليج إمكانية السفر على رحلات مصر للطيران الداخلية والاستمتاع بأعلى درجات الراحة وأفضل الخدمات المتاحة والإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة و الصحة على متن طائرات مصر للطيران".