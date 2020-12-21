تأجيل محاكمة طبيب و7 آخرين بتهمة الاتجار في الأعضاء بمنشأة ناصر لـ23 ديسمبر

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 06:07 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، تأجيل محاكمة 8 متهمين بإدارة جماعة إجرامية منظمة في الاتجار بالبشر بمنشأة ناصر، لجلسة 23 ديسمبر.

وكشف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بأنهم أسسوا ونظموا إدارة جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر على منفعة مادية، بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية وهم المجني عليهم "إبراهيم، م"، و"آية. ب"، و"فاطمة. ع"، وكان ذلك باستغلال حاجاتهم للمال بقصد استئصال أعضائهم البشرية منهم، وهي كلية من المجني عليه الأول والثاني، ونشأ عن ذلك عاهة مستديمة للمجني عليها "آية" يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15%، وكان ذلك حال كون المتهم الأول "طبيب إخصائي كلى"، ومدير وحدة غسيل الكلى بمستشفى القاهرة الفاطمي، وطبيب كلى مقيم بمستشفى التأمين الصحي بمدينة نصر، وارتكب جريمته باستغلال وظيفته وبطريق الإكراه الواقع على المجني عليهم على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع أطباء حسني النية في إجراء عملية نقل وزراعة أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليها على التخلي عن عضو بشري وهو الكلى اليمنى الخاصة بها، مقابل مبلغ بقصد نقلها وزراعتها في جسم إنسان آخر حسن النية، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

كما اشتركوا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع متهمين مجهولي الهوية في إجراء عملية زرع أعضاء بشرية بالمخالفة لأحكام القانون، بأن حرضوا المجني عليه "إبراهيم. م" على التخلي عن عضو بشري وهو الكلى اليسرى الخاص به بمقابل مادي بقصد نقلها وزراعتها بجسم إنسان آخر مجهول الهوية، وقد تمت تلك الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

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