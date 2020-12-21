خاص - مدير الكرة بالزمالك يكشف موعد جلسة تجديد ساسي

خاص - مدير الكرة بالزمالك يكشف موعد جلسة تجديد فرجاني ساسي





أكد عبد الحليم علي مدير الكرة بنادي الزمالك، التواصل مع مهند عون وكيل أعمال الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بشأن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.





وقال "عبد الحليم علي " في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : مهند عون وصل صباح اليوم إلى القاهرة، وتم التواصل معه لعقد جلسة غداً في مقر القلعة البيضاء لمناقشة ملف تجديد تعاقد فرجاني ساسي.





وأضاف : البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق، طلب من اللجنة المعينة المسئولة عن إدارة شئون النادي، سرعة تجديد التعاقد مع التونسي لحاجة الفريق لخدماته.





وواصل : لجنة سوف تناقش جميع الأمور في تجديد التعاقد، سوف المالية أو بعض الطلبات والشروط الخاصة المرتبطة بالتعاقد.





وأتم مدير الكرة تصريحاته : مهند عون سوف يتواجد في مقر الزمالك غداً في تمام الساعة الرابعة عصراً.



